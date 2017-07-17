У Азербайджана есть капитальные финансовые ресурсы, способные делать его экономику стабильной и прогнозируемой, и финансовые ресурсы страны в пять раз превышают внешний долг, сказал в частности в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

«Поэтому наша страна является дружественной страной Латвии, Европе. Существует множество деловых связей с европейскими странами, и подписанная сегодня Совместная декларация по стратегическому партнерству является одиннадцатой декларацией такого рода. У Азербайджана есть формат сотрудничества по стратегическому партнерству с одиннадцатью странами — членами Европейского союза», — сказал Президент Азербайджана (цитата по «Тренду»).

Глава государства отметил, что сегодня в основном были обсуждены возможности, которые возникнут с реализацией мегапроекта транспортной сети «Север-Юг».

«Этот проект будет способствовать не только созданию рабочих мест во время строительства, но и в то же время, значительно повысит объем грузоперевозок, проходящих через наши территории с Юга на Север и с Севера на Юг. Превратившись в более значимые страны для транзита, мы получим еще больше выгоды и, конечно же, это создаст множество возможностей для бизнес-компаний. Кроме того, важным, реализуемым в настоящее время Азербайджаном проектом, является Южный газовый коридор, который ориентирован непосредственно на интересы Европы и, конечно же, на наши интересы, и представляет собой проект диверсификации энергии. Он, возможно, является самым крупным инфраструктурным проектом, осуществляемым в Европе. Общая стоимость проекта составляет 40 миллиардов долларов. Это проект, который будет снабжать рынок Евросоюза азербайджанским газом по другому маршруту и из другого источника. Это истинная диверсификация. Потому что диверсификация энергетики — это не только диверсификация маршрутов, но, в основном, и диверсификация источников. В нашем проекте это именно так. Как нам всем известно, энергетическая безопасность имеет важное значение для каждой страны. Поэтому многие реализуемые нами в Азербайджане проекты простираются далеко за пределы наших границ»,- сказал Президент Ильхам Алиев.