В испанской Каталонии представители десятков компаний, профсоюзов, а также образовательных и общественных организаций утвердили пакет реформ о рабочем времени. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на местные СМИ, теперь каталонский рабочий день должен прийти в соответствии с европейскими нормами.

Как сообщает директор Международного центра труда и семьи Испании Нурии Чинчильи, нынешняя организация рабочего процесса приводит к сниженной продуктивности сотрудников предприятий.

В Испании обычный рабочий день стартует примерно в 9 утра, а спустя пару часов можно взять перерыв на кофе. В 14:00 начинается двух-трёхчасовая сиеста. Такие перерывы приводят к окончанию работы только в восемь вечера.

Помимо этого, последние десятилетия испанцы живут в неправильном часовом поясе. До 1942 года время в Мадриде совпадало с лиссабонским и лондонским, но из солидарности с нацисткой Германией генерал Франко перевел стрелки на час вперед.