В Ереване на площади Свободы стартовало шествие в поддержку группы «Сасна Црер», которая год назад захватила полк ППС в Ереване. Участники намерены пройти по улицам Туманяна-Налбандяна — площадь Республики — Амиряна, — проспект Маштоца — площадь Свободы.

Участники шествия скандируют «Мы – Сасна Црер», а также имена членов группы. Как сообщает News.am, в шествии принимают участие лидер партии «Страна абрикоса» Заруи Постанджян, вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян, член «Учредительного парламента» Алекс Енигомшян.