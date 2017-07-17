Египет по итогам прошлого сельхозгода (июль 2016-июнь 2017 гг.) стал лидером по закупкам российского зерна и продуктов его переработки, сместив с этой позиции Турцию.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр оценки качества зерна и продукции его переработки (структура Россельхознадзора) по результатам оформленных фитосанитарных сертификатов, в прошлом сельхозгоду Египет закупил 6,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 11% больше, чем в предыдущем сельхозгоду.

Пятерку наиболее крупных покупателей российской зернопродукции, по данным центра, замыкает Азербайджан, увеличивший импорт на 9%, до 1,5 млн тонн. В частности, поставки пшеницы выросли на 16%, до 1,3 млн тонн.