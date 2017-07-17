Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Указ подписал Президент страны Серджо Маттарелла, сообщает ТАСС.

М.Гусман удостоен этой награды «за выдающийся вклад в информирование россиян о современной итальянской политике, в частности за содействие формированию положительного образа Италии и российско-итальянских отношений».

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой», являющийся высшей государственной наградой этой страны, учрежден в 1951 году взамен старых королевских регалий. Орденом награждают за значительные заслуги перед нацией в области литературы, искусства, экономики, благотворительности, общественной и гуманитарной деятельности. Таким орденом (разных степеней) ранее были удостоены в том числе летчик-космонавт Валентина Терешкова, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

Торжественная церемония награждения состоится в посольстве Италии в Москве 25 сентября 2017 года.

Михаил Гусман работает в ТАСС с 1995 года, в 1999 году был назначен первым заместителем генерального директора агентства. Заслуженный работник культуры РФ и лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Почета и Дружбы, медалью «В память 1000-летия Казани», а также азербайджанскими орденами «Достлуг» и «Шохрат».