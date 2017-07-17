Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов встретился 17 июля с участвующими в программе «Диаспора» летняя школа», реализуемой министерством Диаспоры РА совместно с Ереванским государственным университетом, учителями. Как сообщает Терт.ам, на встрече присутствовала также министр диаспоры Грануш Акопян.

Говоря о предложении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве Республики Армения, сделанном в ходе встречи спикера НС РА Ара Баблояна и председателем Госдумы РФ Вячеслава Володина, Эдуард Шармазанов подчеркнул, что единственный государственный язык Республики Армения — армянский, что является конституционной нормой.