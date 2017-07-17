Как сообщает RT со ссылкой на Hurriyet, действие режима ЧП продлено на 90 дней.
Дата: 2017/07/17 19:46
Раздел: Мир
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