Хуссейн Ферейдун, советник и брат иранского президента Хасана Роухани, которого арестовали днем ранее, госпитализирован. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на IRNA.

Как сообщается, Ферейдуну стало плохо в ходе заседания суда, в связи с чем его оперативно доставили в больницу. При этом не уточняется, какие именно проблемы со здоровьем брата главы государства послужили причиной госпитализации.

Судебное заседания будет продолжено позднее, однако Ферейдун может быть отпущен под залог.

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