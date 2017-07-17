Генпрокуратура распространила официальную информацию о вооруженном инциденте в Абшеронском районе.

Как отмечается в поступившей в Report информации, 14 июля ранее судимый житель Сумгайыта Новрузов Эльдар Агабала оглу в знак протеста проведению сотрудниками ИВ Абшеронского района на территории поселка Новханы работ по расширению дороги, благоустройству территории и замене портящих общий вид рекламных щитов, без всякого основания, на глазах у находившихся на улице людей трижды выстрелил в сторону работников из имеющегося при нем пистолета марки «Макарова».

По факту в следственном отделе Абшеронского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 221.3, 228.2.1 УК.

Сотрудники районного управления полиции и прокуратуры произвели осмотр территории, взяли вещественные доказательства, назначили соответствующие экспертизы и провели другие необходимые процессуальные действия.

Орудие преступления — пистолет марки «Макарова» было изъято сотрудниками Абшеронского РУП.

Э.Новрузов был задержан в качестве обвиняемого лица и в его отношении было объявлено обвинение по указанным статьям УК и избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено в Абшеронскую районную прокуратуру.

Необходимые следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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