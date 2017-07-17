Армянский политолог Гагик Амбарян дал очень красноречивое интервью изданию «Лрагир». Ниже — выдержки из данного интервью.

Отношения между Москвой и Ереваном политолог характеризует так:

«Нынешний характер армяно-российских отношений неприемлем. Россия, будучи нашим стратегическим союзником, игнорирует нас везде где можно, начиная с продаж оружия нашему противнику и кончая непризнанием наших национальных водительских прав. Это говорит о кризисе в отношениях. Как бы ни утверждали Москва и Ереван, что все в норме, реальность иная.

Стратегический союзник не может продавать оружие нашему противнику. Кроме того, присутствие российских монополистов на рынке Армении обретает характер мародерства. Форменный грабеж происходит в газовой сфере, в железнодорожном сообщении.

И при всем этом Армения является единственной страной в ЕАЭС, водительские права которой не признаются Россией, только потому, что русский язык не признан официальным в Армении.

Когда в свое время министр образования России предлагала переходить на кириллицу, у нас многие смеялись и заявляли, что это не может к нам относиться. Но теперь Москва периодически подвергает нас шантажу.

Думаю, власти Армении сами загнали себя в угол. Нам негде маневрировать, потому что все наши стратегические объекты, транспортные, энергетические, коммуникационные – принадлежат России. Мы доверили ей безопасность, даже оплачиваем коммунальные расходы российской базы в Гюмри и половину расходов российских пограничных войск в Армении. Хотя за свои военные базы в Сирии, Таджикистане, Казахстане, Киргизии русские вынуждены платить арендную плату. Мы предоставили Гюмрийской базе огромные площади, а солдаты базы стали сущей бедой для населения города.

Если ваш сосед слишком свободно ведет себя в вашем доме, то его нужно либо выдворить, либо указать на место.

Я думаю, нам нужно прежде всего заявить, что отныне расходы на базу в Гюмри русским придется нести самим. Кроме того, по примеру киргизского Манаса, Армении следует предоставить аэропорт, скажем, в Арзни, под небольшую базу НАТО.

Думаю, армяно-российские отношения – это просто фарс, нет никаких отношений. США предлагают другим странам – будете с нами, и все будет хорошо. Россия же говорит – не будете со мной, будет плохо.

Это форменный шантаж. Я понимаю, что сотрудничество с Россией для нас важно, но нынешние армяно-российские отношения неприемлемы».