Группа британских ученых обнаружила связь между решением кроссвордов и здоровьем головного мозга. Специалисты выступили с докладом на международной конференции AAIC 2017 в Лондоне, сообщает Лента.ру со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые опросили более 17 тысяч здоровых людей в возрасте старше 50 лет, а также предложили им пройти несколько заданий. В результате выяснилось, что ежедневное решение различных головоломок вроде кроссвордов способствует улучшению здоровья мозга и повышению его активности.

«Мы нашли взаимосвязь между тем, как часто люди разгадывают кроссворды и тем, с каким успехом они решают задачи на внимание, логическое мышление и память», — заявил ведущий автор исследования Кит Веснес (Keith Wesnes). По его словам, те из участников исследования, кто часто решает головоломки, справляется с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе.