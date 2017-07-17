В одном из подразделений армянской армии, дислоцированных в Нагорном Карабахе, произошла перестрелка между военнослужащими.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские пользователи соцсети.

В результате инцидента были ранены офицер и солдат срочной службы.

Причиной инцидента послужил отказ солдата от выполнения инженерных работ по укреплению позиций боевого охранения на одном из оборонительных постов.

По первичной информации, командир одной из рот горно-стрелкового полка, расквартированного в населенном пункте Мадагиз, старший лейтенант Вахе Григорян в состоянии алкогольного опьянения под угрозой применения оружия заставил солдата-срочника копать себе могилу.

Не выдержав издевательств, солдат выхватил автомат и выстрелил в сторону офицера. В результате стрельбы В.Григорян был тяжело ранен в шею.

После содеянного, солдат выстрелив в себя, пытался покончить с собой. Подоспевшие на место инцидента сослуживцы сразу же оказали первую медицинскую помощь раненым.

Оба военнослужащих были помещены в Агдаринский военный госпиталь.