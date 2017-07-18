Власти индонезийской провинции Ачех решили проводить побивание геев палками без свидетелей, чтобы не ухудшать инвестиционный климат. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

Поводом для такой новации стало излишнее общественное внимание к наказанию двух мужчин за гомосексуальный половой акт. По данным властей провинции, оно вызвало негативную реакцию СМИ и, соответственно, снижение инвестиционной привлекательности страны.