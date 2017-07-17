Ранее, в 2013 году осужденный Акбер А. оказавшись нарушителем миграционного законодательства, был выдворен из Российской Федерации. Сменив у себя на родине имя фамилию и получив новый паспорт ему удалось незаконно проникнуть в Россию через аэропорт «Шереметьево».
Дата: 2017/07/17 21:14
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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