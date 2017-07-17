Ломоносовский суд города Архангельска приговорил 33-летнего гражданина Азербайджана к 8 годам лишения свободы за попытку убийства и незаконное пересечение границы. Об этом пишет arh.aif.ru.Преступление мужчина совершил в декабре 2016 года в ходе ссоры. Он нанес своему знакомому удары ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Однако его вовремя остановили, а потерпевшего увезли на скорой в реанимацию.

Ранее, в 2013 году осужденный Акбер А. оказавшись нарушителем миграционного законодательства, был выдворен из Российской Федерации. Сменив у себя на родине имя фамилию и получив новый паспорт ему удалось незаконно проникнуть в Россию через аэропорт «Шереметьево».