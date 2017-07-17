В азербайджанской диаспоре Краснодарского края шокированы страшным убийством 15-летней девочки в Новороссийске, совершенном уроженцами Азербайджана.

По делу об убийстве подростка проходит двое граждан Азербайджана в возрасте 26 и 29 лет. Девочка пропала 10 июля. В тот день она навещала бабушку, но домой не вернулась домой. Спустя три дня ее тело со следами насилия было обнаружено в лесу неподалеку от Мысхако. Убийцы были задержаны по горячим следам. В частности, 26-летнего педофила поймали при попытке на такси пересечь границу Северной Осетии и Ингушетии.

Установлено, что 29-летний мужчина встретился с девочкой в парке. Затем туда на машине подъехал его младший приятель. Девочку пригласили съездить к морю, однако, по данным следователей, автомобиль свернул в сторону виноградников. В безлюдном месте девочку изнасиловали и убили, спрятав тело.

Первый заместитель председателя азербайджанской диаспоры Краснодарского края Джалал Джамал-оглы Абдуллаев выразил глубокие соболезнования родителям погибшей.

«Никакие они не азербайджанцы и уж тем более не мусульмане! У убийц, как и у террористов, нет национальности. Они — нелюди. Я знал, что такие живут в Новороссийске, но никакого отношения к диаспоре они не имеют. Я приношу свои искренние соболезнования родителям и родственникам девочки», — сказал Абдуллаев «Блокноту Новороссийск».

По его словам, он сам является отцом, и воспринял случившееся как личную трагедию.

Абдуллаев подчеркнул, что преступникам крупно повезло, что полицейские задержали их первыми — если бы убийц поймали представители диаспоры, их участь была бы ужасной.

«Эта ситуация стала для меня очень личной. Я не спал три дня в надежде найти сбежавшего убийцу. На это были подняты все силы. Этим двоим повезло, что правоохранительные органы нашли их раньше», — отметил представитель азербайджанской диаспоры.