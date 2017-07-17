Вопроса о предоставлении русскому языку официального статуса в Армении нет в повестке Еревана, заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян.

«Встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прошла очень открыто, в формате партнерских обсуждений. Уровень армяно-российских отношений, в том числе парламентских, позволяет быть максимально открытыми. На обоснования наших партнеров прозвучало наше обоснование, прозвучало с моей стороны, что в нашей повестке нет и не предполагается вопроса о придании русскому языку статуса официального, закрепления в Конституции», — сказал А.Ашотян в понедельник «Интерфаксу».

Ранее на встрече с председателем парламента Армении Ара Баблояном спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что национальные армянские водительские права могут быть признаны в России, если в Армении русский язык получит статус официального.

А.Ашотян находится в Москве в составе армянской делегации.

«В Армении нет и не будет вопроса о придании русскому языку конституционного статуса. Мы на встрече представили информацию об улучшении уровня преподавания русского языка, об интенсивном уровне гуманитарного сотрудничества, о том, что представителям русской общины предоставлен гарантированный депутатский мандат в парламенте», — отметил А.Ашотян.

«Мы рассматриваем русский язык в качестве языков всемирного значения, ключа к наследию русской цивилизации, однако каких-либо основ и перспектив по закреплению его в Конституции в качестве государственного нет», — сказал глава парламентской комиссии.

А.Ашотян проинформировал, что армянская и российская делегации договорились продолжить обсуждение о признании армянских водительских прав в других форматах.

«Спикеры также договорились провести совместные парламентские слушания», — сказал он.