В Баку нетрезвый водитель, задержанный дорожной полицией, оказал сопротивление.

Инцидент произошел около 1.30. Как передает Lent.az, сотрудники дорожной полиции на служебном автомобиле задержали водителя автомобиля «ВАЗ 21011» Фарида Шукюрова, находившегося в нетрезвом состоянии, и пригласил его пройти медицинское обследование. Ф.Шукюров оказал отчаянное сопротивление и вступил в единоборство с полицейскими. Этого ему показалось мало: в какой-то момент Ф. Шукюров достал из автомобиля топор и начал бить им по автомобилю BMW.

Водитель задержан, по факту ведется расследование.