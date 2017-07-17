Стали известны имена, которыми в основном называли новорожденных в Азербайджане за первое полугодие этого года.

Как сообщили Report в министерстве юстиции, за 6 месяцев имя Юсиф дали 1343 новорожденным, Али — 1006, Гусейн – 900, Омар — 752, Угур — 694, Мухаммед — 668, Мурад — 608, Айхан — 489, Ибрагим — 410, Тунар — 400 малышам.

Кроме того, мальчиков в основном называли именами Умид, Нихад, Рауль, Эмиль, Амин, Нихад, Рамал, Саид, Садиг, Джавидан, Амир, Метин, Ренат и пр.

Рожденных в тот же период девочек в основном назвали Захра (1256), Нурай (1015), Зейнаб (760), Марьям (721), Фатима (713), Айлин (683), Мелек (653), Дениз (638), Дамла (508), Аян (494).

Кроме того, зачастую девочкам дали имена Хадиджа, Медина, Лейла, Гюлай, Сема, Инджи, Фидан, Бану, Айла, Ягмур, Айше, Нилуфер, Мехри, Нурана, Нургюль, Амина, Гюльсум, Сафия.