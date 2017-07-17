17 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АПА, на встрече было отмечено, что для расширения сотрудничества между нашими странами в различных областях есть большие возможности, подчеркнута важная роль Азербайджана в международных транспортных коридорах, в том числе Восток-Запад, Север-Юг, грузоперевозках между Азией и Европой.

Глава государства рассказал о работе, проводимой Азербайджаном в области международного транспортного сотрудничества.

На встрече говорилось о значении документов, которые будут подписаны в рамках официального визита президента Азербайджана в Латвию, была выражена уверенность в том, что данные документы внесут вклад в дальнейшее расширение связей. Кроме того, были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования, отмечены хорошие возможности для расширения связей в этой области.

В ходе беседы было подчеркнуто значение азербайджано-латвийских отношений в рамках отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Была обсуждена деятельность Межправительственной комиссии, говорилось о вопросах изучения возможностей наращивания товарооборота, определения экспортно-импортного потенциала, сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационных технологий.

Президент Раймондс Вейонис подчеркнул, что Латвия всегда поддерживала и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Глава Латвийского государства отметил, что его страна и дальше будет вносить вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.