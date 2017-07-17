Армения планирует увеличивать расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ($1/478) ежегодно, заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, передает Интерфакс-Азербайджан.

«С 2018 года планируем увеличить расходы на оборону на 26-27 млрд драмов ежегодно. Расходы на оборону в 2020 году составят 4% ВВП», — сказал В.Арамян журналистам во время обсуждения программы расходов на 2018-2020 гг.

«Мы всегда акцентировали приоритетность расходов на оборонные цели, поскольку нужно сохранять военный баланс, что определенным образом обеспечивает фактор мира», — отметил он.

В.Арамян проинформировал, что в 2017 году запланированные расходы на Министерство обороны составляют около 226 млрд драмов или 3,71% от ВВП.