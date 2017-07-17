Обучающий мини-фильм в помощь трудовым мигрантам, созданный по заказу московского миграционного центра, покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, на Украине и в Азербайджане.

Как сообщил «Интерфаксу» в понедельник глава миграционного центра Москвы Николай Федосеев, фильм является своего рода видео-инструкцией для потенциальных трудовых мигрантов, собирающихся на заработки в российскую столицу.

«В фильме показан процесс оформления рабочего патента в миграционном центре Москвы — единственном месте в городе, где созданы все условия для получения услуги быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере», — пояснил Федосеев.

«В Москву на заработки» — короткометражный фильм с использованием инфографики. В нем снимались сотрудники многофункционального миграционного центра в Сахарово, а также Жамшид Бекмирзаев — актер, знакомый российскому зрителю по нескольким телевизионным сериалам и эпизодической роли в кинофильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».