Нападение произошло на востоке страны

В Турции произошло нападение на автомобиль с военными, в результате которого ранения получили как минимум 17 солдат.

Об этом со ссылкой на данные военных сообщает Hurriyet.

«Самодельное взрывное устройство детонировало, когда рядом проезжал военный автомобиль. В результате взрыва ранения получили, по меньшей мере, 17 военных», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что нападение произошло на востоке страны, в провинции Хаккяри, в 15 км от границы с Ираном.