Сын бывшего заместителя начальника Государственной службы мобилизации и воинского призыва Азербайджана Новрузали Оруджова — Рустам Оруджов, взятый под стражу постановлением суда за рукоприкладство в отношении водителя автобуса, помещен в 1-й следственный изолятор Министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает lent.az, арестованному государством назначен адвокат Пехлеван Асланов, по словам которого, его подзащитный на суде заявил, что избил водителя за то, что тот обругал его родителей: «Суд принял резолюцию об аресте сроком на 3 месяца».

Адвокат добавил, что пока родственники подзащитного с ним контракт не заключили: «Не исключено, что семья заключит контракт с другим адвокатом».