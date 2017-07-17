Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга отказался от проживания в президентской резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр). Кроме того, он намерен ходить на работу пешком. Об этом сегодня, 17 июля, передает EADaily.

Следует отметить, что последние 63 года все руководители Монголии — Юмжагийн Цэдэнбал, Жамбын Батмунх, Пунсалмаагийн Очирбат, Нацагийн Багабанди, Намбарын Энхбаяр и Цахиагийн Элбэгдорж проживали в строго охраняемой местности в горах Богд-Хан-Уул. Там же расположены особняки председателя парламента Миеэгомбына Энхболда и премьер-министра Жаргалтулгына Эрдэнэбата.

Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты в Улан-Баторе, где когда-то была зимняя квартира Цеденбала. На работу новый глава государства собирается ходить пешком — от его дома до офиса всего 400 метров. Администрация президента надеется, что многие чиновники также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни.