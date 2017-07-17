Восемь человек погибли в результате террористического взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, передает РИА Новости.

Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница в мечети города Майдугури.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Ахмед Сатоми сообщил, что в результате взрыва погибли восемь человек, еще 15 получили ранения

«Девушку преследовали из другой части города жители, которым ее передвижение показалось подозрительным. Когда она подошла к мечети, они потребовали, чтобы она остановилась для проведения обыска, но она неожиданно вбежала в мечеть и привела в действие взрывчатку», — добавил А.Сатоми.

Он добавил, что еще три террористки-смертницы были замечены в городе почти в то же время. Две из них были ликвидированы, третья успела привести в действие взрывчатку.