В Кремле не нашли «ничего из ряда вон выходящего» в интервью главы Чечни Рамзана Кадырова телеканалу HBO, в котором он, в частности, сообщил о возможности ядерных сил России «поставить весь мир раком». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Дождь».

«Там достаточно жесткие были рассуждения. Но их надо рассматривать только в в контексте. И если рассматривать их именно в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было», — отметил Песков.

В интервью американскому телеканалу HBO глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал, в частности, о ядерном потенциале России. «У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем — раком поставим», — заключил Кадыров.

Также в этом интервью он предложил Канаде «забрать геев» из Чечни, если они там действительно есть. «Подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие, пусть забирают», — подчеркнул Кадыров.