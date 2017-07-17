Великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви со своим «Хамсе» конечно, не имеет никакого отношения к тем фонтанам армянских спекуляций вокруг оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер». Открытые источники информации позволяют выявить несколько аспектов на основании, которых можно прийти к созданию реалистичной картины того, что же на самом деле происходит с ракетным оружием на Южном Кавказе:

Существуют три варианта ОТРК «Искандер»

— «Искандер-К», который использует крылатую ракету Р-500, со сверхнизкой траекторией полета , которая официально имеет дальность 500 км, однако эксперты Пентагона считают, что эти данные занижены, чтобы скрыть нарушение «Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности» .

— «Искандер М», имеет на вооружении высотную (высота полета-50км), сверхманевренную (перегрузки 20-30 g), квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемую модулями РЭБ, и дальностью до 500км. В связи с международными обязательствами Российской Федерации по нераспространению ракетных технологий данная модификация ракеты не может поставляться на экспорт.

— «Искандер — Э»- эта вариация предназначена для иностранных заказчиков и представляет собой упрощенный вариант ракеты «Искандер -М». Упрощение комплекса касается сокращения дальности до 280км и варианты поставки не включают кассетные боевые части с самоприцеливающимимся элементами.

В Википедии отмечается, что в 2016 году, несколько установок ОТРК «Искандер-Э» приобрела в России Армения. Важно отметить, что эффективное использование этих комплексов возможно только в сочетании со спутниковой разведкой , с разведывательными самолетами и разведывательными беспилотниками.

Это объясняется тем, что на последнем этапе полета, ракета осуществляет позиционирование на основании «картинки», полученной в дополнение к « инерциональной системе наведения». Что это такое сложно понять неспециалисту, однако, что у Армении отсутствуют, нет важнейших, независимых составляющих для самостоятельного использования, понятно даже гуманитарию.

Российские источники указывают, что цена этого комплекса, более 250-300 млн. долларов. Независимые источники представляют огромное количество информации о технических особенностях этих комплексов, об истории создания, применения и так далее.

Ознакомившись с ними, я пришел к выводу, что есть несколько моментов, которые заставляют сомневаться в том, что ОТРК «Искандер» на самом деле переданы Армении:

На параде осенью прошлого года показанные комплексы были накрыты маскировочным покрытием, которое не позволяло определить специалистам разницу между» Искандером-М» и «Искандером-Э», что означает, что целенаправленно скрывается категория , продемонстрированных комплексов. Это может делаться только с одной целью: чтобы выдать российские «Искандер-М», состоящие на вооружении российских войск в Армении, за армянские «Искандер -Э», будто бы состоящие на вооружении армянских вооруженных сил. В состав комплекса «Искандер-Э», входит 6 типов машин (51 единица на ракетную бригаду), 12 штук самоходно — пусковых установок (СПУ) полной массой 42 тонны каждая, 12 штук транспортно-заряжающих машин с полной боевой массой в 40 тонн каждая, 11 штук командно-штабных машин (КШМ) на базе КАМАЗ в 13 тонн каждая, машина регламента и технического обслуживания (МРТО) , машина жизнеобееспечкения-11 штук, итак далее. В общей сложности, вес оборудования — чуть менее 1000 тонн.

Доставка на территорию Армении этого оборудования сухопутным и воздушным путями возможна только через территорию Ирана. Во всех остальных случаях, необходимое декларирование этого военного груза будет сталкиваться с политическими проблемами, как через территорию Турции, Грузии, так и конечно же — Азербайджана . Учитывая срочность, после апрельских боев, поставки этого груза Армении, то для транспортировки воздушным путем этого военного оборудования, понадобятся десятки авиарейсов, а с учетом того, что все авиарейсы можно отслеживать в реальном времени даже в доступных интернет-программах, то провоз этой техники не мог оставаться тайной для многих разведок региона.

Интересно, что ни одна из стран региона — участников Договора по ограничению и контролю над обычными видами вооружения не провела проверок наличия и дислокации этого вида вооружения в Армении. Хотя Венский Документ предполагает возможность проверки этого вида вооружений в рамках фланговых ограничений вышеуказанных договоров. Интересно, что страны — мировые экспортеры оружия, в обязательном порядке уведомляют, в том числе и через механизмы ООН, классификацию и состав, а также получателей, экспортируемого за год вооружения. Возможно, что это мое упущение, но я нигде не встречал официального уведомления РФ о том, что она поставила ОТРК «Искандер — Э» в Армению. Независимые источники оценивают производственную стоимость этого комплекса в 250-300 млн. долларов, а мы помним, что весь оружейный кредит Армении, предоставленный Россией Армении составляет всего 200 млн . долларов. Следовательно, если эта поставка была осуществлена, вне этого кредита, то должно было быть, какое- либо финансовое уведомление о том, что долг Армении перед Россией увеличился на 250-300 млн. долларов, которые составляют стоимость этого комплекса. Подтверждение увеличения долга мною также не обнаружено. Государственная программа России предполагает, что 120 комплексов будут поставлены в вооруженные силы до 2020 года. Реализация этой программы задерживается и именно по этой причине даже Белоруссии, ближайшему союзнику РФ на натовском , европейском ТВД, было отказано.

Учитывая все вышесказанное, можно с большой долей вероятности утверждать, что мы имеем дело с фальсификацией, имеющей целью — ввести в заблуждение общественность стран региона. А вот зачем это делается, мы, я надеюсь, поговорим в следующий раз.

Тофик Зульфугаров, бывший глава МИД Азербайджана

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