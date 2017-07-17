Вдова азербайджанского поэта Али Керима Эльза прокомментировала ограждение могилы супруга. По информации сайта vesti.az, она заявила, что в азербайджанский город Гёйчай отправились председатель Союза писателей Азербайджана Анар и видный поэт Фикрет Годжа на вручение премии, и глава местной исполнительной власти решил перезахоронить останки А.Керима из городского парка в Аллею почетного захоронения. При этом Ф.Годжа от имени семьи поэта дал согласие на это. Вдова так же была согласна, но сын покойного поэта в очень резкой форме запретил ей притрагиваться к могиле.

В результате могилу огородили глухой стеной из красного кирпича. У входа в парк находился памятник Али Кериму, его сняли и поставили в дальний угол. И сегодня парк хотят превратить в развлекательный центр.