Министр обороны Армении Виген Саркисян прибыл на оккупированные территории Азербайджана — в Нагорный Карабах.
Министра обороны встретил глава армянских сепаратистов Бако Саакян.
Министр обороны Армении Виген Саркисян прибыл на оккупированные территории Азербайджана — в Нагорный Карабах.
Министра обороны встретил глава армянских сепаратистов Бако Саакян.
Дата: 2017/07/17 13:22
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
48
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в Сураханском районе.
Баку считает нарушением Конституции Азербайджана проведение незаконных «президентских выборов» на своих оккупированных территориях, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД
«В течение первого полугодия 2017 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были рассмотрены
В понедельник после церемонии официальной встречи в Риге состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева
Эльмар Сабир оглу Гусейнов родился в Баку 17 июля 1967 года.
Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что конфликт в Карабахе может »разгореться с новой силой»,
Бензин в Азербайджане должен стоить 2 маната, считает парламентарий