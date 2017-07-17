В Абшеронском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, в то время когда сотрудники Исполнительной Власти Абшеронского района пытались предотвратить незаконные строительные работы, проводимые в городе Хырдалан, хозяин дома несколько раз выстрелил по ним из огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Абшеронской районной прокуратуре, во время происшествия никто не пострадал.

В ходе проведенной операции, хозяин дома, 75-летний Эльдар Намазов был задержан . У него был обнаружен и изъят пистолет марки «Макаров».

Расследование по факту продолжается.