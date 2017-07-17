Баку считает нарушением Конституции Азербайджана проведение незаконных «президентских выборов» на своих оккупированных территориях, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев, передает Интерфакс-Азербайджан

«Незаконные «выборы президента» (в Нагорном Карабахе – ред.) являются открытым нарушением Конституции Азербайджана и норм и принципов международного права», — отмечается в заявлении Х.Гаджиева.

Так называемый «парламент» самопровозглашенного «Нагорного Карабаха» проведет 19 июля «президентские выборы».

Х.Гаджиев уверен, что подобными провокационными шагами Армения ставит целью сорвать субстантивные переговоры по урегулированию конфликта. «Это шаг Армении является очередной политической провокацией. Вслед за военными провокациями по всей линии фронта, целью которых является эскалация напряженности, такие «выборы» служат подрыву усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по субстантивному урегулированию конфликта. Все это говорит о том, что Армения реально не заинтересована в урегулировании конфликта и всеми способами пытается удержать статус-кво, основанный на оккупацию»,- подчеркнул Х.Гаджиев.

Официальный представитель МИД Азербайджана напомнил, что проводимые т.н. «парламентские выборы» и т.н. «референдум по изменениям в конституцию» самопровозглашенного Карабаха не были признаны международным сообществом.

«Проведение незаконным «парламентом» фиктивных «президентских выборов» не что иное, как выставление себя на посмешище и самообман. Все прекрасно знают, что «руководство» самопровозглашенного режима, а также фальшивый «парламент» назначается военно-политическим руководством Армении и выполняет функцию марионетки»,- заявил он.

Х.Гаджиев призвал Армению не тратить время впустую и вместо того, чтобы обманывать свой народ и международное сообщество, положить конец оккупации азербайджанских территорий, принять конструктивное участие в процессе по урегулированию конфликта и выполнять взятые на себя международные обязательства.

Представитель МИД напомнил, что единственным и возможным путем достижения устойчивого и долгосрочного мира является полное и безоговорочное освобождение Нагорного Карабаха и других оккупированных азербайджанских территорий, обеспечение прав вынужденных переселенцев по возвращению на эти территории, восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках международно-признанных границ, мирное сосуществование азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках границ Азербайджана.