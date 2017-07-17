Сближение России и Турции поможет решению карабахского конфликта, об этом сказал в интервью сайту Yenicag.Ru российский общественный деятель, философ, политолог, социолог, Александр Дугин, комментируя вопрос, как улучшение отношений между Россией и Турцией будет влиять на урегулирование карабахского конфликта.

«Я думаю, что это очень благоприятный контекст для Азербайджана и особенно для той выигрышной политики, которую проводит президент Азербайджана Ильхам Алиева в последнее время. Он очень внимательно отнесся к политическому наследию своего отца, Гейдара Алиева и воспринял из этого самое главное. Для того, чтобы построить новое независимое государство, укрепить суверенитет страны, для этого нужно выстроить очень сбалансированные отношения с Россией. И в этом отношении Ильхам Алиев сделал со своей стороны все возможное, чтобы нынешней ситуации сближении России и Турции, использовать продуктивно для своей страны. Он заранее сделал ряд шагов, которые сейчас уже дают свои положительные результаты», — отметил политолог.

По его словам, если такое сближение России и Турции проходили бы при отсутствии взаимопонимания между Баку и Москвой – это дало бы совсем другой эффект, но он пошел на сближение в отношениях с Россией, и в таких условиях потенциал Азербайджана в таких условиях сильно усиливается.

«Азербайджан становится не на стороне ГУАМа, которые, к сожалению, на стороне путчистов и за дестабилизацию ситуации, а на стороне Евразии. Соответственно Азербайджан сейчас в евразийском контексте готов укрепить свою позицию в регионе. И с Ираном есть исторические и религиозные связи и с Турцией есть крепкие связи, то есть Баку уже готов к улучшению отношений и повороту российско-турецких отношений, и это очень хорошо. Конечно же, это положительно скажется на судьбу Нагорного Карабаха», — подчеркнул он.

По словам политфилософа, несмотря на то, что у России в отношениях с Азербайджаном не были такие сложные отношения как с Грузией, но всегда получалось так, что Россия была с Арменией, а Азербайджан с Западом.

«Я не хочу сказать, что это было так или нет, но так это выглядело. И вот когда Алиев сломал эту модель, а ведь это именно он сломал, и это сделал именно еще до сближения России с Турцией, ситуация стала более сложной. И в данном случае Россия прекрасно понимает, что несет ответственность за мир и покой на Южном Кавказе и что Россия является гарантом территориальной целостности и Азербайджана и Армении и всех тех стран, которые дружественны к нам. Россия, так или иначе, вынуждена решать карабахский конфликт потому, что если раньше статус-кво был самой приемлемой позицией для Москвы, то сегодня уже статус-кво не удовлетворяет Кремль, ну конечно и в первую очередь Баку. Поэтому я думаю, что подвижки в карабахском урегулировании неизбежны, и я думаю, что они будут осуществлены в интересах всех сторон», — добавил он.

Эксперт также отмечает, что очень хотелось бы, чтобы это было мирно, потому что одна из главных задач и функций России на Южном Кавказе, и в других регионах, это осуществление мира.

«Россия выступает не просто морально гарантом мира, а чисто исходя из геополитических интересов. Россия заинтересована в решение данного конфликта. Я думаю, что самым реалистичным, что можно ожидать, это решение по пяти районам, которые прилегают к Нагорному Карабаху, отдачи их Азербайджану. В этом отношении есть согласие более или менее всех сторон. Это было договорено год назад, и оно затягивается, хотя понятно не терпеливость азербайджанской стороны, но хотелось бы чтобы руководства Азербайджана, Армении и России соблюдали договоренности и придерживались рациональной модели и не впадали в эмоции. Эмоции в этом вопросе самый плохой советчик, здесь должна быть спокойная голова. Все сейчас идет неплохо, на мой взгляд, для Азербайджана в этом направлении появилась надежда и планы», — сказал он.

Дугин также добавил, что Россия является гарантом территориальной целостности Азербайджана и признает Карабах в составе Азербайджана, и это политическая позиция России.

«Тот, кто хочет сохранить свою территориальную целостность на постсоветском пространстве и в близком зарубежье, должен взвешенно, и сбалансированно строить свои стратегические отношения с Россией. Здесь я осторожный оптимист, потому что президент Азербайджана демонстрирует очень правильный подход в последние годы, и несмотря на сложный путь и экономические проблемы, которые Азербайджан прошел, страна становится все крепче и если сейчас все будет также продолжаться, то ситуация может разрешиться», — подчеркнул он.

В завершении Александр Дугин также принес свои соболезнования:

«Я также хочу принести свои сожаления той трагедии, которые недавно были на линии соприкосновения войск, когда погибла женщина и маленькая двухлетняя девочка Захра. Я приношу свои личные соболезнования и говорю о боли русских людей. Неважно ребенок, какой национальности, на самом деле это все наши дети и все они для нас очень близки и тем более Россия, которая выступает как гарант мира и безопасности на Южном Кавказе, конечно, это для нас очень сильный удар и хотим пожелать мужества, разума и терпения, настойчивости в укреплении своего суверенитета азербайджанской стороны», — резюмировал он.