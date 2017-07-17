Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 55-65%, днем 35-45%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 23-24 градуса, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 24-25, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемая в дневные часы жара на фоне прогнозируемого 18 июля на Абшеронском полуострове слабого ветра вызовет у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана 18 июля ожидается преимущественно без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градуса, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью ожидается 13-18, днем 22-27 градусов тепла.