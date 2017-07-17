В понедельник после церемонии официальной встречи в Риге состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Латвии Раймондса Вейониса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах, подчеркнута важность официального визита президента Азербайджана в Латвию с точки зрения расширения связей между двумя странами.

Был проведен обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах развития двусторонних связей между странами, обсуждены возможности дальнейшего расширения этих связей.

На встрече также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.