16 июля Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) отметила свое 28-летие. В связи с этим ПНФА обратилась к народу и фронтовикам. В обращении говорится:

«Дорогие соотечественники!

Дорогие фронтовики!

Прошло 28 лет с момента создания Народного фронта Азербайджана (НФА), направлявшего Национально-освободительное движение, который был сформирован для создания азербайджанского государства. НФА был создан 16 июля 1989 года в ходе тайной конференции, и лидером Национально-освободительного движения был избран Абульфаз Эльчибей. Таким образом НФА превратился в силу, направляющую Национально-освободительное движение. Основной целью НФА было освобождение азербайджанского народа от порабощения, спасение его от эксплуатационных сил, возвращение оккупированных земель и создание целого Азербайджана.

Прошедший несколько противоречивых этапов в 1989-1990, 1990-1992 и 1992-1993 годах (расширение народного движения, политические успехи и расколы, события 20 января и возрождение, политическая власть и переворот) НФА в дальнейшие годы занимал ведущую позицию в политической системе. Большинство существующих на сегодняшний день в Азербайджане партий организованы на базе НФА.

Преемником НФА является возглавляемая в настоящее время Рази Нуруллаевым Партия народного фронта Азербайджана. Эта ПНФА является юридическим правопреемником созданного в 1989 году в качестве политического движения Народного фронта Азербайджана.

После принятия в Азербайджане в 1992 году закона «О политических партиях» Народный фронт Азербайджана в 1995 году вынужденно превратился в партию.

НФА был первой организацией, подарившей азербайджанскому народу демократию. В 1992 году впервые в истории Азербайджана прошли демократичные президентские выборы, и председатель НФА Абульфаз Эльчибей был избран по желанию народа президентом. За год президентства Эльчибея наша страна достигла больших успехов. Были выведены российские войска из Азербайджана, выпущена в оборот национальная валюта, внедрена тестовая система при приеме в вузы, проведены переговоры с зарубежными странами и крупными нефтяными компаниями.

Во время власти НФА и президентства Абульфаза Эльчибея было проделано много работы. В июне 1993 года под диктовкой иностранных покровителей Сурет Гусейнов поднял бунт, в ходе которого была свергнута власть НФА и Абульфаза Эльчибея. Неопытность и неумелость представленной во власти команды НФА оставили Эльчибея одного на поле боя. В стране ожидалась гражданская война, независимость Азербайджана была под угрозой. В последний момент Эльчибей предпринял самый важный шаг того времени и пригласил Гейдара Алиева во власть. Этим он сохранил независимость Азербайджана. Если бы в то время власть перешла к Сурету Гусейнову и поддерживающим его силам, сегодня мы бы не могли говорить о независимости Азербайджана. Но Гейдар Алиев сохранил независимость Азербайджана, а сегодняшний день наша страна независима.

Несмотря на все трудности, ПНФА смогла сохранить свое существование, политическую борьбу и волю. Наряду с внешними силами, внутри ПНФА время от времени были разрушительные силы. Возглавляемое Али Керимли объединение «Yurd» сыграло немалую роль в ослаблении ПНФА и ее притеснении на политической арене. Целью этого человека было ослабить оппозицию, убрать ее с политической арены, и эту деятельность он продолжает по сей день. Он старается расколоть партию, противопоставить ее членов, очернить историческую миссию партии. Но дорогие фронтовики, самоотверженные люди не позволили этого сделать. В октябре 2015 года ПНФА провела съезд и отстранила Али Керимли от партии.

Сегодня партию возглавляет продолжатель идей Абульфаза Эльчибея Рази Нуруллаев, который мобилизовал все усилия для претворения идеологий Мамед Эмина Расулзаде.

Продолжающая политический путь Абульфаза Эльчибея ПНФА в настоящее время прилагает усилия ради благосостояния народа, развития страны, решения карабахского конфликта и решения других проблем.

Дорогие соотечественники!

Дорогие фронтовики!

Партия народного фронта Азербайджана, думающая о благосостоянии народа и выдвигающая реальные предложения для решения тяжелых социальных проблем, поздравляет вас с этой знаменательной датой!

Это историческое движение открыло новую страницу в истории нашего народа. Внешние враги и марионетки различных империй свергли власть НФА. Этим они оставили на полпути высшие цели народа. Для претворения в жизнь оставленных великих идей нам необходимы отзывы и действия народа. Оставшиеся на полпути великие идеи Эльчибея должны быть реализованы с помощью нашей партии.

Мы призываем вас снова мобилизоваться вокруг ПНФА. ПНФА – партия и трибуна народа.

Единство и счастье народа – наше главное намерение. Целостность нашей страны – наша будущая идея.

Поздравляем народ и фронтовиков с этой знаменательной датой – днем создания партии, написавшей историю!