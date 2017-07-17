«Я очень рад повышению цены на бензин. Поздравляю наш народ. Благодарю соответствующие структуры за это радостное событие».

Об этом в интервью сайту Femida.az заявил депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас.

Парламентарий призвал граждан отмечать 15 июля в качестве праздника:

«В Азербайджане цена на бензин должна составлять 2 маната. По сравнению с ценами в других странах, в Азербайджане бензин стоит очень дешево. Азербайджанский народ празднует весь день. Даже если бензин будет стоить 3-4 маната, это не окажет отрицательного влияния на жизнь народа. Советую гражданам отмечать 15 июля в качестве особенного дня».

В пятницу решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана розничная цена на бензин марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

Как сообщили ранее в Тарифном совете, данный шаг предпринят с целью доведения до европейских стандартов моторного топлива, производимого в Азербайджане, улучшения экологической среды и обеспечения растущего спроса населения.