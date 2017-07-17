До конца 2017 года Турция и Израиль намерены подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для поставок газа в ЕС.

Как передает АПА, об этом сообщил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц.

По его словам, переговоры о строительстве газопровода между двумя странами велись давно, и решение было принято по итогам четырех туров переговоров.

Планируется проложить трубопровод от израильского месторождения Левиафан на шельфе Средиземного моря до побережья Турции и далее до газопровода TANAP.

Израиль также рассматривает строительство второго трубопровода через Кипр и Грецию в Италию. Штайниц утверждает, что Израиль располагает необходимыми ресурсами для загрузки двух газопроводов.

Открытое в 2010 году месторождение Левиафан расположено на шельфе Средиземного моря в 130 км от Хайфы. Газ залегает на глубине свыше 5 тысяч метров, глубина моря в районе месторождения достигает 1645 метров. Левиафан является крупнейшим месторождением газа в Израиле. Его запасы оцениваются в 500- 600 млрд. кубометров.