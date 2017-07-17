Сегодня исполняется ровно три года с тех пор, как 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

В этот день президент Украины Петр Порошенко почтил память 298 пассажиров и команды рейса МН17.

«Склоняем головы перед 298 невинными жертвами, биение сердец которых оборвала российская ракета три года назад MH17», – написал президент на своей странице в Twitter, сообщает Корреспондент.net.

Порошенко выразил уверенность в неизбежности наказания лиц, виновных в трагедии.

«Верим в объективность и беспристрастность нидерландского правосудия, и неизбежность ответственности тех, кто задумал и совершил это преступление», – добавил украинский лидер.