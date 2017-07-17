«В стране больше преступлений по даче взяток, нежели по получению».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджанской Республики Кямран Алиев. К.Алиев отметил, что за отчетный период сотрудниками Главного управления был принят ряд превентивных мер в области борьбы с коррупцией.

В результате служебных проверок, проведенных в связи с направленными в соответствующие структуры обращениями, 12 должностным лицам было сделано предупреждение в связи с правонарушениями, которые не носят уголовный характер. 5 должностным лицам был сделан выговор, в отношении 2 должностных лица была применена мера дисциплинарного взыскания (строгий выговор): «Десять человек были отстранены от занимаемых должностей. С целью устранения выявленных в результате расследования нарушений закона и недопущения повторения их в будущем в соответствующие структуры и должностным лицам было направлено представление».