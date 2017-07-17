В Сети появились новые снимки будущего флагманского смартфона iPhone 8, которые подтверждают наличие у него безрамочного экрана, двойной камеры, а также беспроводной зарядки. Фотографии были обнародованы автором Twitter-канала UnboxTherapy.

Как передает «Корреспондент», будущий гаджет получит также экран 5,8 дюйма и сенсорную кнопку Home.

Габариты смартфона будут практически такими же, как у iPhone 7, однако размер экрана будет значительно больше.

Создатели также улучшили показатели защищенности гаджета, в том числе, его водонепроницаемости.

Кроме того ожидается, что лазерный датчик, который получит флагман, позволит ему с высокой точностью опознавать лица и определять глубину при работе с технологиями дополнительной реальности.