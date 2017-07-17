После апрельской войны 2016 года в наших принципиальных позициях не появилось новых подходов, заявил в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» президент страны-агрессора – Армении Серж Саргсян.

«Изменений в позициях, по крайней мере, в позиции армянской стороны я не предполагаю. Что же касается уступок, в течение последних 20 лет никоим образом, нигде и никак не говорили об уступках. Мы всегда говорили и сейчас продолжаем говорить о компромиссном варианте урегулирования проблемы. Это разные вещи. И я уверен: если эта проблема не будет урегулирована еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не возникнет желания прибегнуть к облегчению ситуации путем уступок. Поскольку это разрушительный путь, который не может привести к решению проблем», – подчеркнул президент.

Говоря о причинах неизменности позиции армянской стороны, президент сказал:

«Цель и желание армянской стороны – данное свыше право населения Нагорного Карабаха на самоопределение. Право населения Нагорного Карабаха на самоопределение – данное свыше, предусмотренное уставом международных структур право, признанный международным правом принцип, и оно должно быть реализовано. Это первый важнейший пункт. Второй принципиальный пункт. «НКР» (здесь и далее кавычки наши – Minval.az) должна иметь наземную границу с Арменией. И третий принципиальный пункт. «НКР» должна иметь надежные гарантии безопасности. И за эти 20 лет мы говорили вокруг лишь этих вопросов».

Армянский лидер подчеркнул, что участие Карабаха в разработке формируемого вокруг принципов документа является обязательным.