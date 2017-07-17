«Мемориальный комплекс геноцида» в Губе отбирает подрядчика для проведения капитального и текущего ремонта в комплексе.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, отбор проводится посредством тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 250 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 11 августа, тендерная процедура состоится 14 августа.

Как сообщалось ранее, глава администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение о создании Комиссии по изучению состояния «Мемориального комплекса геноцида», расположенного в Губинском районе.

Комиссии надлежало изучить, подготовить предложения и представить их в Администрацию президента с целью предотвращения гниения человеческих останков, находящихся на открытом воздухе на территории комплекса, эрозии почвы и активности участившихся в последнее время оползней.

Главой комиссии назначен помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом Али Гасанов. В состав комиссии входят представители различных министерств, ведомств и структур.