Сегодня около 08:00 на проспекте Гейдара Алиева (возле бывшей Сураханской кольцевой) произошло ДТП.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, столкнулись два легковых автомобиля «Daewoo» и «Volkswagen Passat».

«От сильного удара автомобили сначала врезались в ВАЗ-2107, а затем в стоящий у дороги автобус маршрутной линии 171. Пассажиры автобуса не пострадали, однако водитель «Daewoo» и находящийся в машине пассажир погибли. Сейчас выясняются причины аварии. Принимаются следственные меры», — говорится в информации.