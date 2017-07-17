Армения с Россией проводит обсуждения в связи с приобретением нового военного кредита. Вчера об этом на вопрос Радио Азатутюн сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

Министр не отметил, о какой сумме идет речь, добавив, что обсуждения начались в этом году.

Российский кредит в размере $200 млн потрачен не полностью, заявил Арамян.

«Около $30 млн. еще осталось. Продукция направляется министерству обороны Армении, сумма выплачивается российским подрядчикам, которые поставляют в Армению товары по внутренним российским ценам», — сказал В.Арамян.

В феврале 2016 года Россия выделила Армении первый государственный экспортный кредит на 200 миллионов долларов на покупку российского оружия.