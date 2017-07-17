О встрече президентов Армении и Азербайджана была достигнута предварительная договоренность, когда несколько недель назад здесь были сопредседатели МГ ОБСЕ, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

«Они поинтересовались нашей позицией об организации встречи на высшем уровне, мы ответили следующее: мы не связываем особых ожиданий с подобными встречами, поскольку такие встречи предусматривают подготовку. А подготовительная работа предполагает позицию касательно конкретных предложений. Этой работы нет. Но, тем не менее, мы не против какой бы то ни было встречи. Ожидания от встречи не большие, и эта встреча может состояться осенью», — сказал С.Саргсян.