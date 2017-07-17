Во время боестолкновений в Карабахе в апреле 2016 года Армения не имела ряд вооружений, которые успел приобрести Азербайджан.

Об этом заявил президент президент Армении Серж Саргсян в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

«А разве секрет, что Азербайджан богаче нас, тратит больше средств на вооружение и т.д.? Не секрет. И если кто-то скажет, что в два или пять лет сделает Армению более богатой, чем Азербайджан, то этого человека надо гнать подальше от политики, потому что это шарлатанство, ложь», — отметил С.Саргсян.

Кроме того Саргсян отметил, что переговорному процессу нет альтернативы:

«Альтернатива – боевые действия, которые нежелательны. Нежелательны также для нас, а, возможно, в первую очередь , для нас, поскольку для нас жизнь наших военных, офицеров очень дорога», – отметил президент.

Также Саргсян завил, что армянская сторона всегда заявляла о необходимости компромиссов, а не уступок при урегулировании карабахской проблемы:

«За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия. Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению».