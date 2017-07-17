Предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа с апреля по июнь этого года потратил около $678 тысяч на юридические консультации. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что такие расходы выросли отчасти из-за расследования вмешательства России в президентские выборы в США.

Так, за первые три месяца 2017 года траты на адвокатов у Трампа составили $249,3 тысячи. С начала президентской кампании Трамп потерял более $4,5 миллионов на юридические услуги.

Из $678 тысяч потраченных за последние три месяца, $50 тысяч были переведены юристу, который представляет интересы Дональда Трампа — младшего. Издание отмечает, что перевод был сделан за две недели до публикации в газете The New York Times(NYT) о встрече летом 2016 года сына главы государства с российским юристом Натальей Весельницкой.