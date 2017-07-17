Мужчина прошел 180 метров по канату над морем.



Экстремал из Германии Александр Шульц прошел по натянутому канату от скалы до берега Великобритании.

Расстояние составило 182 метра, передают ИноСМИ.

Как рассказал Шульц в интервью радио BBC Orkney, трюк он и его команда планировали на протяжении двух месяцев. Немец признался, что считает место проведения захватывающим, а свои ощущения после — невероятными.

«Шаг за шагом. Это действительно сильное чувство, потому что ты живешь мгновением и думаешь лишь о следующем шаге. И наконец я сделал шаг на другой стороне», — сказал он.