В Саатлинском районе произошел несчастный случай.
Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гаджигасымлы.
3-летняя Гасанова Фамиля Бахтияр утонула в пруду во дворе дома.
По факту ведется расследование.
В Саатлинском районе произошел несчастный случай.
Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гаджигасымлы.
3-летняя Гасанова Фамиля Бахтияр утонула в пруду во дворе дома.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/07/16 23:57
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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