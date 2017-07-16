В  Саатлинском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гаджигасымлы.

3-летняя Гасанова Фамиля Бахтияр утонула в пруду во дворе дома.

По факту ведется расследование.