Пожар на востоке Китая унес жизни 22 человек. Инцидент произошел в жилом доме в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. В доме находились более 20 человек, сообщаeт 24news.
В настоящее время огонь ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
Пожар на востоке Китая унес жизни 22 человек. Инцидент произошел в жилом доме в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. В доме находились более 20 человек, сообщаeт 24news.
В настоящее время огонь ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
Дата: 2017/07/16 22:54
Раздел: Мир
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