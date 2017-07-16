Пожар на востоке Китая унес жизни 22 человек. Инцидент произошел в жилом доме в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. В доме находились более 20 человек, сообщаeт 24news.

В настоящее время огонь ликвидирован. Причина возгорания выясняется.